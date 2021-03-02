Путин поздравил Горбачева с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием первого президента СССР Михаила Горбачева, сообщает пресс-служба Кремля. Последний советский лидер стал самым долгоживущим главой государства в отечественной истории.
«Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — цитирует пресс-служба текст телеграммы Путина к Горбачеву.
Президент отметил, что последний лидер СССР продолжает «активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов».
Михаил Горбачев родился в 1931 г. в Ставропольском крае. Начав политическую карьеру с должности первого секретаря ставропольского крайкома партии, он в итоге стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991 гг.), а также первым и последним президентом СССР (1990-1991 гг.). Предпринятая им масштабная попытка политических и экономических реформ, направленная на обновление Советского Союза, привела к его распаду, а также разрушению блока социалистических стран и окончанию глобального противостояния с США в рамках холодной войны.
Горбачев — лауреат Нобелевской премии мира (1990 г.) и ряда других отечественных и зарубежных наград. Экс-глава СССР является основателем »Горбачёв-Фонда», а также соучредителем «Новой газеты» и членом редакционного совета. Горбачев владеет 10% акций издания. Он безуспешно баллотировался на выборах президента России в 1996 г. и в начале 2000-х гг. являлся сопредседателем социал-демократической партии.