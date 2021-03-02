Путин поздравил Горбачева с 90-летием

Михаил Горбачев родился в 1931 г. в Ставропольском крае. Начав политическую карьеру с должности первого секретаря ставропольского крайкома партии, он в итоге стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991 гг.), а также первым и последним президентом СССР (1990-1991 гг.). Предпринятая им масштабная попытка политических и экономических реформ, направленная на обновление Советского Союза, привела к его распаду, а также разрушению блока социалистических стран и окончанию глобального противостояния с США в рамках холодной войны.