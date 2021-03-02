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Путин поздравил Горбачева с 90-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием первого президента СССР Михаила Горбачева, сообщает пресс-служба Кремля. Последний советский лидер стал самым долгоживущим главой государства в отечественной истории.

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», — цитирует пресс-служба текст телеграммы Путина к Горбачеву.

Президент отметил, что последний лидер СССР продолжает «активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов».

Михаил Горбачев родился в 1931 г. в Ставропольском крае. Начав политическую карьеру с должности первого секретаря ставропольского крайкома партии, он в итоге стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991 гг.), а также первым и последним президентом СССР (1990-1991 гг.). Предпринятая им масштабная попытка политических и экономических реформ, направленная на обновление Советского Союза, привела к его распаду, а также разрушению блока социалистических стран и окончанию глобального противостояния с США в рамках холодной войны.

Горбачев — лауреат Нобелевской премии мира (1990 г.) и ряда других отечественных и зарубежных наград. Экс-глава СССР является основателем »Горбачёв-Фонда», а также соучредителем «Новой газеты» и членом редакционного совета. Горбачев владеет 10% акций издания. Он безуспешно баллотировался на выборах президента России в 1996 г. и в начале 2000-х гг. являлся сопредседателем социал-демократической партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных