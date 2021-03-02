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Экс-тренер «Спартака» и сборной России Романцев попал в реанимацию

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Бывший тренер «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев госпитализирован в отделение кардиореанимации московской больницы №51 в состоянии средней тяжести, передает «РИА Новости».

«Температура 36,5, состояние средней тяжести, блок кардиореанимации», — сообщили агентству в больнице. Председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян уточнил, что 67-летний Романцев перенес операцию на сердце.

ТАСС со ссылкой на тренера Георгия Ярцева, работавшего с Романцевым в «Спартаке», сообщило, что причиной госпитализации стал инфаркт.

Романцев был главным тренером московского «Спартака» с перерывами с 1989 по 2003 гг., выиграв с ним восемь чемпионатов России и став самым титулованным тренером в истории чемпионатов России по футболу. Также Романцев руководил сборной России в 1994—1996 и 1998—2002 гг. В 2009—2012 гг. был тренером-консультантом «Спартака».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных