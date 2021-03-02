Экс-тренер «Спартака» и сборной России Романцев попал в реанимацию

Романцев был главным тренером московского «Спартака» с перерывами с 1989 по 2003 гг., выиграв с ним восемь чемпионатов России и став самым титулованным тренером в истории чемпионатов России по футболу. Также Романцев руководил сборной России в 1994—1996 и 1998—2002 гг. В 2009—2012 гг. был тренером-консультантом «Спартака».