В Иркутской области задержаны начальник колонии и руководитель отдела СИЗО
Начальник исправительной колонии №6 в Иркутске и начальник СИЗО-1 задержаны в рамках расследования уголовных дел о случаях противоправных действиях со стороны осуждённых, сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Сотрудников колонии задержали по уголовному делу о насилии со стороны группы заключенных над двумя другими осужденными — Бакиева Т.Р. и Ондара К.О, говорится в сообщении. Комиссия ФСИН продолжает расследование, говорится в сообщении.
С 18 января ФСИН проводит проверку соблюдения прав человека в учреждениях ФСИН в Иркутской области. В ходе проверки сотрудники ведомства выявили факт незаконных действий сотрудников ИК-6 и возможные противоправные действия сексуального характера осужденных в отношении другого осужденного. Потерпевшего экстренно госпитализировали в областную больницу.
Также сотрудники ведомства приняли заявления от подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые находились в СИЗО-1, о противоправных действиях сотрудников и следственно-арестованных. ФСИН назначила служебную проверку и отстранила от работы руководителей ИК-6 и СИЗО-1 на период ее проведения.
В конце февраля ФСИН по результатам проверки возбудила девять уголовных дел в отношении сотрудников и осужденных в колониях Иркутской области, применявшим насилие к другим заключенным.