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В Иркутской области задержаны начальник колонии и руководитель отдела СИЗО

Ведомости

Начальник исправительной колонии №6 в Иркутске и начальник СИЗО-1 задержаны в рамках расследования уголовных дел о случаях противоправных действиях со стороны осуждённых, сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). 

Сотрудников колонии задержали по уголовному делу о насилии со стороны группы заключенных над двумя другими осужденными — Бакиева Т.Р. и Ондара К.О, говорится в сообщении. Комиссия ФСИН продолжает расследование, говорится в сообщении. 

С 18 января ФСИН проводит проверку соблюдения прав человека в учреждениях ФСИН в Иркутской области. В ходе проверки сотрудники ведомства выявили факт незаконных действий сотрудников ИК-6 и возможные противоправные действия сексуального характера осужденных в отношении другого осужденного. Потерпевшего экстренно госпитализировали в областную больницу. 

Также сотрудники ведомства приняли заявления от подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые находились в СИЗО-1, о противоправных действиях сотрудников и следственно-арестованных. ФСИН назначила служебную проверку и отстранила от работы руководителей ИК-6 и СИЗО-1 на период ее проведения. 

В конце февраля ФСИН по результатам проверки возбудила девять уголовных дел в отношении сотрудников и осужденных в колониях Иркутской области, применявшим насилие к другим заключенным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных