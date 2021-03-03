В Иркутской области задержаны начальник колонии и руководитель отдела СИЗО

Также сотрудники ведомства приняли заявления от подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые находились в СИЗО-1, о противоправных действиях сотрудников и следственно-арестованных. ФСИН назначила служебную проверку и отстранила от работы руководителей ИК-6 и СИЗО-1 на период ее проведения.