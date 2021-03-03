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Фигуристку Сотскову дисквалифицировали на десять лет

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Российскую фигуристку Марию Сотскову дисквалифицировали на десять лет, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Исполком Федерации фигурного катания на коньках России 02 марта 2021 года принял решение дисквалифицировать Сотскову Марию Романовну (2000 г.р.) сроком на десять лет», — говорится в сообщении.

Дата начала дисквалификации спортсменки обозначена как 6 апреля 2020 г., а дата окончания — 5 апреля 2030 г.

Такое решение в федерации приняли в соответствии с законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 28 августа 2020 г.

Как рассказал глава ФФККР Александр Горшков «РИА Новости», Сотскова использовала запрещенный препарат фуросемид. Спортсменка является бронзовым призером чемпионата России-2017 и серебряным призером чемпионата 2018 г., победительницей Финала юниорского Гран-при 2013/14. На юношеских Олимпийских играх 2015/16 она заняла второе место. О завершении спортивной карьеры Сотскова объявила в прошлом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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