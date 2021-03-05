«Вектор» назвал сроки начала вакцинации населения препаратом «ЭпиВакКорона»

Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартовала по поручению президента страны Владимира Путина 18 января 2021 г. Пока для граждан доступен только «Спутник V» от центра им. Гамалеи. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что основной объем массовой вакцинации населения может быть завершен уже к осени этого года.