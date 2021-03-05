«Вектор» назвал сроки начала вакцинации населения препаратом «ЭпиВакКорона»
Вторая российская вакцина от коронавируса от научного центра «Вектор» при Роспотребнадзоре станет доступна во второй половине марта, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» генеральный директор центра Ринат Максютов&
«Во второй половине марта наши граждане уже смогут получить вакцинацию», — сказал он, отметив при этом, что данный препарат «не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела без формирования лишних антител, которые не обеспечивают защиту» от инфекции.
«ЭпиВакКорона» — вторая после «Спутника V» вакцина от коронавируса, созданная в России. Она была зарегистрирована 13 октября прошлого года после успешного прохождения клинических исследований. Ее особенность заключается в отсутствии в составе живых ослабленных вирусов или генетического материала коронавируса. Так, лекарство создано на основе пептидных антигенов.
Вакцинация данным препаратом проходит в два этапа с интервалом от 14 до 21 дня. Согласно результатам первой и второй фазы клинических испытаний, эффективность «ЭпиВакКороны» составляет 100%. Сегодня она была допущена к применению для граждан старше 60 лет.
Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартовала по поручению президента страны Владимира Путина 18 января 2021 г. Пока для граждан доступен только «Спутник V» от центра им. Гамалеи. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что основной объем массовой вакцинации населения может быть завершен уже к осени этого года.
По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус обнаружили у 11 024 россиян. В целом за время пандемии инфекцию выявили у 4 301 159 граждан. Из них 88 285 умерли. На сегодняшний день Россия занимает четвертое место среди всех стран мира по числу пациентов с COVID-19, следует из данных университета Джонса Хопкинса.