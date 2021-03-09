Йоахим Лев покинет пост тренера сборной Германии по футболу
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев покинет свой пост после турнира Евро-2020, сообщает Футбольный союз Германии. Лев занимает эту должность на протяжении почти 15 лет.
«Тренер попросил расторгнуть его контракт, который первоначально был рассчитан до чемпионата мира-2022, сразу же после завершения турнира чемпионата Европы. Федерация футбола Германии согласилась», — говорится в сообщении организации.
61-летний специалист летом 2004 г. был назначен помощником тогдашнего главного тренера немецкой сборной Юргена Клинсманна. Главным тренером команды он стал 1 августа 2006 г.
За время его руководства сборная Германии одержала победу на чемпионате мира 2014 г., стала бронзовым призером чемпионата мира 2010 г., а на чемпионате мира в России в 2018 г. команда Германии не смогла выйти из групповой стадии турнира. На чемпионатах Европы немецкая сборная дважды занимала третье место (2012 г. и 2016 г.) и один раз завоевывала серебряные медали (2008 г.). Помимо этого, Лев является обладателем Кубка Конфедераций, розыгрыш которого состоялся в 2017 г.
Чемпионат Европы по футболу, который планировался в период с 12 июня по 12 июля 2020 г., из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.