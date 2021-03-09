Йоахим Лев покинет пост тренера сборной Германии по футболу

За время его руководства сборная Германии одержала победу на чемпионате мира 2014 г., стала бронзовым призером чемпионата мира 2010 г., а на чемпионате мира в России в 2018 г. команда Германии не смогла выйти из групповой стадии турнира. На чемпионатах Европы немецкая сборная дважды занимала третье место (2012 г. и 2016 г.) и один раз завоевывала серебряные медали (2008 г.). Помимо этого, Лев является обладателем Кубка Конфедераций, розыгрыш которого состоялся в 2017 г.