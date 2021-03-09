Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Йоахим Лев покинет пост тренера сборной Германии по футболу

Ведомости

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев покинет свой пост после турнира Евро-2020, сообщает Футбольный союз Германии. Лев занимает эту должность на протяжении почти 15 лет.

«Тренер попросил расторгнуть его контракт, который первоначально был рассчитан до чемпионата мира-2022, сразу же после завершения турнира чемпионата Европы. Федерация футбола Германии согласилась», — говорится в сообщении организации.

61-летний специалист летом 2004 г. был назначен помощником тогдашнего главного тренера немецкой сборной Юргена Клинсманна. Главным тренером команды он стал 1 августа 2006 г.

За время его руководства сборная Германии одержала победу на чемпионате мира 2014 г., стала бронзовым призером чемпионата мира 2010 г., а на чемпионате мира в России в 2018 г. команда Германии не смогла выйти из групповой стадии турнира. На чемпионатах Европы немецкая сборная дважды занимала третье место (2012 г. и 2016 г.) и один раз завоевывала серебряные медали (2008 г.). Помимо этого, Лев является обладателем Кубка Конфедераций, розыгрыш которого состоялся в 2017 г.

Чемпионат Европы по футболу, который планировался в период с 12 июня по 12 июля 2020 г., из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных