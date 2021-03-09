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Ростехнадзор назвал возможные причины аварии на трубопроводе в Югре

Ведомости

Комиссия Ростехнадзора расследует причины возникновения аварии на продуктопроводе «СибурТюменьГаза», в результате которой произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Обь, сообщается на сайте ведомства.

«Руководствуясь опытом, накопленным Ростехнадзором, можно предположить следующие причины возникновения аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло 6 марта на резервном подводном переходе через реку Обь протяженностью 1,5 км, который является частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского ГПЗ до Южно-Балыкского ГПЗ.

7 марта была создана комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора по техническом расследованию причин аварии. В нее вошли технические руководители и специалисты компаний СИБУР, СОГАЗ, а также представители МЧС и Росприроднадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных