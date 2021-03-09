Ростехнадзор назвал возможные причины аварии на трубопроводе в Югре
Комиссия Ростехнадзора расследует причины возникновения аварии на продуктопроводе «СибурТюменьГаза», в результате которой произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Обь, сообщается на сайте ведомства.
«Руководствуясь опытом, накопленным Ростехнадзором, можно предположить следующие причины возникновения аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой», — говорится в сообщении.
Возгорание произошло 6 марта на резервном подводном переходе через реку Обь протяженностью 1,5 км, который является частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского ГПЗ до Южно-Балыкского ГПЗ.
7 марта была создана комиссия Северо-Уральского управления Ростехнадзора по техническом расследованию причин аварии. В нее вошли технические руководители и специалисты компаний СИБУР, СОГАЗ, а также представители МЧС и Росприроднадзора.