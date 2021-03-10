СМИ узнали о задержании главы Минздрава Алтая по подозрению во взятке
Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко задержали по подозрению в коррупции, сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
По информации агентств, Коваленко подозревают в получении взятки. «РИА Новости» пишут, что сейчас министр находится в следственном управлении. Агентство не уточняет, какого ведомства — СК или МВД. По данным ТАСС, речь идет об СКР. По предварительным данным, ему предъявят обвинение во взяточничестве при закупке медицинских изделий. В общей сложности их размер, по данным источников «Коммерсанта», составил около 5 млн руб.
Силовики проводят обыски в минздаве республики, а также в офисах компаний-поставщиков, которые находятся в Новосибирске, Кемерове и Барнауле, пишет «Коммерсантъ-Новосибирск». Коваленко занимает пост министра с декабря 2019 г.