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Ученые предсказали долгое лето и короткую зиму в России к 2100 году

Ведомости

К 2100 г. лето в Северном полушарии и в России в частности может длиться до полугода, а зима будет длиться менее двух месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям для экологии, сельского хозяйства и здоровья населения, следует из результатов исследования китайских ученых, опубликованных American Geophysical Union.

«Согласно сценарию обычного развития, лето к 2100 г. продлится почти полгода, а зима — менее двух месяцев. Такие изменения могут вызвать цепочку реакций в сельском хозяйстве», — говорится в аннотации к исследованию. Причиной таких возможных изменений ученые видят глобальное потепление из-за парниковых газов, которое нарушит традиционное деление года на четыре примерно равных температурных отрезка.

По словам авторов исследования, ряд экосистем и отдельных видов не сможет приспособиться к таким изменениям климата, на другие, в том числе на людей, смещение сезонных циклов будет оказывать негативное воздействие.

«Люди будут подвергаться более аллергенному воздействию пыльцы из-за продления вегетационного периода. Кроме того, тропические комары, несущие вирусы, вероятно, будут распространяться на север и вызывать взрывные вспышки в течение более длительного и жаркого лета, особенно если они проникли в регионы, где ранее не встречались», — предупреждают ученые.

Ранее в интервью «Российской газете» сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев заявил, что в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. Он добавил, что страна располагается в единственном поясе, где площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности, аккумулирующей тепло. Две трети России находится в зоне вечной мерзлоты, а полярные области теплеют быстрее, чем остальные.

Негативные последствия изменения климата учитываются, в частности, в национальном плане мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г., подписанном 25 декабря 2019 г. премьер-министром Дмитрием Медведевым. В документе говорится, что из-за изменения климата вырастет риск для здоровья населения, усиления засух в одних регионах, а в других – дождей, наводнений, пожаров в лесах. Там отмечается, что таяние вечной мерзлоты нанесет ущерб для строений и коммуникаций, нарушит экологическое равновесие, распространит инфекционные и паразитарные заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных