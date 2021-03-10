Ученые предсказали долгое лето и короткую зиму в России к 2100 году
К 2100 г. лето в Северном полушарии и в России в частности может длиться до полугода, а зима будет длиться менее двух месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям для экологии, сельского хозяйства и здоровья населения, следует из результатов исследования китайских ученых, опубликованных American Geophysical Union.
«Согласно сценарию обычного развития, лето к 2100 г. продлится почти полгода, а зима — менее двух месяцев. Такие изменения могут вызвать цепочку реакций в сельском хозяйстве», — говорится в аннотации к исследованию. Причиной таких возможных изменений ученые видят глобальное потепление из-за парниковых газов, которое нарушит традиционное деление года на четыре примерно равных температурных отрезка.
По словам авторов исследования, ряд экосистем и отдельных видов не сможет приспособиться к таким изменениям климата, на другие, в том числе на людей, смещение сезонных циклов будет оказывать негативное воздействие.
«Люди будут подвергаться более аллергенному воздействию пыльцы из-за продления вегетационного периода. Кроме того, тропические комары, несущие вирусы, вероятно, будут распространяться на север и вызывать взрывные вспышки в течение более длительного и жаркого лета, особенно если они проникли в регионы, где ранее не встречались», — предупреждают ученые.
Ранее в интервью «Российской газете» сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев заявил, что в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. Он добавил, что страна располагается в единственном поясе, где площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности, аккумулирующей тепло. Две трети России находится в зоне вечной мерзлоты, а полярные области теплеют быстрее, чем остальные.
Негативные последствия изменения климата учитываются, в частности, в национальном плане мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г., подписанном 25 декабря 2019 г. премьер-министром Дмитрием Медведевым. В документе говорится, что из-за изменения климата вырастет риск для здоровья населения, усиления засух в одних регионах, а в других – дождей, наводнений, пожаров в лесах. Там отмечается, что таяние вечной мерзлоты нанесет ущерб для строений и коммуникаций, нарушит экологическое равновесие, распространит инфекционные и паразитарные заболевания.