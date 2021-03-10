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Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову

Ведомости

Во Владимире в Свято-Успенском Княгинином монастыре простились с писательницей Татьяной Поляковой. Похороны состоялись на кладбище «Улыбышево», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журналистку Валерию Сергееву.

«Похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире рядом с храмом Всех Святых», — сказала агентству Сергеева.

Писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире в возрасте 61 года. Смерть наступила в ночь на 8 марта после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Полякова родилась 14 сентября 1959 г. во Владимире. Она писала в жанре авантюрного детектива и была автором более 90 книг. Согласно данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, а в 2019 г. писательница заняла почетное пятое место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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