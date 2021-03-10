Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову

Полякова родилась 14 сентября 1959 г. во Владимире. Она писала в жанре авантюрного детектива и была автором более 90 книг. Согласно данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, а в 2019 г. писательница заняла почетное пятое место.