Во Владимире похоронили писательницу Татьяну Полякову
Во Владимире в Свято-Успенском Княгинином монастыре простились с писательницей Татьяной Поляковой. Похороны состоялись на кладбище «Улыбышево», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журналистку Валерию Сергееву.
«Похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире рядом с храмом Всех Святых», — сказала агентству Сергеева.
Писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире в возрасте 61 года. Смерть наступила в ночь на 8 марта после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Полякова родилась 14 сентября 1959 г. во Владимире. Она писала в жанре авантюрного детектива и была автором более 90 книг. Согласно данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, а в 2019 г. писательница заняла почетное пятое место.