СК проверит руководителей четырех региональных подразделений

5 марта состоялось расширенное заседание коллегии СК, в ходе которого его председатель Александр Бастрыкин констатировал «положительную тенденцию» в работе ведомства в 2020 г. В частности, в прошлом году было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. Из них более 9,9 тыс. по фактам взяточничества. Количество таких дел выросло на 5,5% по сравнению с 2019 г.