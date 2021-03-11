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СК проверит руководителей четырех региональных подразделений

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) назначил служебные проверки в отношении руководителей следственных управлений ведомства по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. 

«В отношении руководителей следственных управлений СК России по республике Калмыкия, Новосибирской, Курской и Тверской областям назначено проведение комиссионных служебных проверок для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений», — говорится в сообщении. На время проведения проверок руководители отстранены от исполнения должностных обязанностей.

Анализ работы этих подразделений позволил выявить ряд нарушений, причинами которых являются, в том числе, управленческие ошибки руководителей, недостатки в планировании, «волокита» при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, рассказала Петренко.

5 марта состоялось расширенное заседание коллегии СК, в ходе которого его председатель Александр Бастрыкин констатировал «положительную тенденцию» в работе ведомства в 2020 г. В частности, в прошлом году было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. Из них более 9,9 тыс. по фактам взяточничества. Количество таких дел выросло на 5,5% по сравнению с 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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