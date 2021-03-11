СК проверит руководителей четырех региональных подразделений
Следственный комитет России (СКР) назначил служебные проверки в отношении руководителей следственных управлений ведомства по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«В отношении руководителей следственных управлений СК России по республике Калмыкия, Новосибирской, Курской и Тверской областям назначено проведение комиссионных служебных проверок для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений», — говорится в сообщении. На время проведения проверок руководители отстранены от исполнения должностных обязанностей.
Анализ работы этих подразделений позволил выявить ряд нарушений, причинами которых являются, в том числе, управленческие ошибки руководителей, недостатки в планировании, «волокита» при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, рассказала Петренко.
5 марта состоялось расширенное заседание коллегии СК, в ходе которого его председатель Александр Бастрыкин констатировал «положительную тенденцию» в работе ведомства в 2020 г. В частности, в прошлом году было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. Из них более 9,9 тыс. по фактам взяточничества. Количество таких дел выросло на 5,5% по сравнению с 2019 г.