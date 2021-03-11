В Черном море затонул сухогруз «Волго-Балт 179»

Ранее агентство Agerpres сообщило, что российское судно с 13 моряками на борту затонуло в четверг в Черном море на расстоянии 70 морских миль от румынского порта Констанца. В Росморречфлоте «РИА Новостям» сообщили, что весь экипаж состоял из граждан Украины, россиян на судне нет. По данным ведомства, сухогруз принадлежит иностранной компании. Он направлялся с грузом угля из Ростова-на-Дону в румынскую Констанцу.