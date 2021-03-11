В Черном море затонул сухогруз «Волго-Балт 179»
У берегов Румынии затонул сухогруз «Волго-Балт 179». Принадлежащее компании судно GSP Falcon спасло с затонувшего сухогруза десять из 13 членов экипажа, двое моряков погибли, поиски еще одного продолжаются, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«В 04.40 утра (03.40 мск) GSP Falcon получила сигнал бедствия с судна Volgo Balt 179, спасательная операция началась без промедления в экстремально сложных погодных условиях. Были спасены 10 человек, они находятся в безопасности на борту GSP Falcon, два человека погибли, продолжаются поиски еще одного», — сообщили в компании. Отмечается, что на момент передачи сигнала бедствия судно находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.
Ранее агентство Agerpres сообщило, что российское судно с 13 моряками на борту затонуло в четверг в Черном море на расстоянии 70 морских миль от румынского порта Констанца. В Росморречфлоте «РИА Новостям» сообщили, что весь экипаж состоял из граждан Украины, россиян на судне нет. По данным ведомства, сухогруз принадлежит иностранной компании. Он направлялся с грузом угля из Ростова-на-Дону в румынскую Констанцу.