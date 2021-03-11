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В Черном море затонул сухогруз «Волго-Балт 179»

Ведомости

У берегов Румынии затонул сухогруз «Волго-Балт 179». Принадлежащее компании судно GSP Falcon спасло с затонувшего сухогруза десять из 13 членов экипажа, двое моряков погибли, поиски еще одного продолжаются, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В 04.40 утра (03.40 мск) GSP Falcon получила сигнал бедствия с судна Volgo Balt 179, спасательная операция началась без промедления в экстремально сложных погодных условиях. Были спасены 10 человек, они находятся в безопасности на борту GSP Falcon, два человека погибли, продолжаются поиски еще одного», — сообщили в компании. Отмечается, что на момент передачи сигнала бедствия судно находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.

Ранее агентство Agerpres сообщило, что российское судно с 13 моряками на борту затонуло в четверг в Черном море на расстоянии 70 морских миль от румынского порта Констанца. В Росморречфлоте «РИА Новостям» сообщили, что весь экипаж состоял из граждан Украины, россиян на судне нет. По данным ведомства, сухогруз принадлежит иностранной компании. Он направлялся с грузом угля из Ростова-на-Дону в румынскую Констанцу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных