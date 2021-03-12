Эксперты нашли уязвимость в тысячах камер видеонаблюдения в России
В России обнаружены более 6,3 тыс. камер видеонаблюдения с открытыми IP-адресами, доступ к которым может получить любой желающий, в том числе киберпреступник. Они расположены в том числе на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов компании Avast.
«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию»,— рассказали в компании.
По данным поисковой системы по интернету вещей Shodan.io, Россия находится на пятом месте по числу камер видеонаблюдения с открытым IP, отмечают эксперты. На первых местах расположены Вьетнам, Тайвань, Южная Корея и США. Во всем мире около 124 тыс. камер с открытыми IP-адресами.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков TelecomDaily сообщал, что Россия заняла третье место после Китая и США по числу установленных камер видеонаблюдения. По данным экспертов, в стране установлено 13,5 млн видеокамер — 93,2 штуки на 1 тыс. человек.