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Эксперты нашли уязвимость в тысячах камер видеонаблюдения в России

Ведомости

В России обнаружены более 6,3 тыс. камер видеонаблюдения с открытыми IP-адресами, доступ к которым может получить любой желающий, в том числе киберпреступник. Они расположены в том числе на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов компании Avast.

«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию»,— рассказали в компании.

По данным поисковой системы по интернету вещей Shodan.io, Россия находится на пятом месте по числу камер видеонаблюдения с открытым IP, отмечают эксперты. На первых местах расположены Вьетнам, Тайвань, Южная Корея и США. Во всем мире около 124 тыс. камер с открытыми IP-адресами.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков TelecomDaily сообщал, что Россия заняла третье место после Китая и США по числу установленных камер видеонаблюдения. По данным экспертов, в стране установлено 13,5 млн видеокамер — 93,2 штуки на 1 тыс. человек.

Ранее по теме: Россия заняла третье место в мире по числу камер видеонаблюдения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных