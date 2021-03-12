Эксперты нашли уязвимость в тысячах камер видеонаблюдения в России

В России обнаружены более 6,3 тыс. камер видеонаблюдения с открытыми IP-адресами, доступ к которым может получить любой желающий, в том числе киберпреступник. Они расположены в том числе на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов компании Avast.