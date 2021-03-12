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В Самаре загорелся торгово-офисный центр «Скала»

Ведомости

В Самаре в торгово-офисном центре «Скала» на Московском шоссе произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«Горит фасад здания ТОЦ «Скала», — отмечается в сообщении. Погибших и пострадавших нет. На месте работают 132 человека, 45 единиц техники. Как уточняет портал 63.ru со ссылкой на прокурора Октябрьского района Самары Александра Левыкина, из здания эвакуировали более 200 человек.

По его словам, изначального загорелся припаркованный рядом автомобиль, затем огонь перешел на стену центра. Областной главк МЧС сообщил изданию, что из здания эвакуировали 100 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных