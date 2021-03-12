В Самаре загорелся торгово-офисный центр «Скала»
В Самаре в торгово-офисном центре «Скала» на Московском шоссе произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
«Горит фасад здания ТОЦ «Скала», — отмечается в сообщении. Погибших и пострадавших нет. На месте работают 132 человека, 45 единиц техники. Как уточняет портал 63.ru со ссылкой на прокурора Октябрьского района Самары Александра Левыкина, из здания эвакуировали более 200 человек.
По его словам, изначального загорелся припаркованный рядом автомобиль, затем огонь перешел на стену центра. Областной главк МЧС сообщил изданию, что из здания эвакуировали 100 человек.