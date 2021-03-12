В Самаре загорелся торгово-офисный центр «Скала»

«Горит фасад здания ТОЦ «Скала», — отмечается в сообщении. Погибших и пострадавших нет. На месте работают 132 человека, 45 единиц техники. Как уточняет портал 63.ru со ссылкой на прокурора Октябрьского района Самары Александра Левыкина, из здания эвакуировали более 200 человек.