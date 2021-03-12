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Российским авиакомпаниям планируют запретить регистрировать самолеты за рубежом

Ведомости

Росавиация планирует закрепить в Воздушном кодексе норму о запрете российским авиакомпаниям регистрировать самолеты в иностранных регистрах, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росавиации Александра Нерадько.

«Росавиация считает целесообразным продолжить работу по стимулированию регистрации воздушных судов в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. В качестве завершающего этапа предполагается внести соответствующие изменения в статью 33 Воздушного кодекса, исключив возможность регистрации (самолетов российских авиакомпаний — прим. ТАСС) в государственном реестре гражданских воздушных судов иностранного государства со вступлением в силу с фиксированного срока. Например, с 1 января 2023 г.», — сказал Нерадько в ходе коллегии Росавиации.

Российские авиакомпании эксплуатируют более 800 воздушных судов иностранного производства, которые зарегистрированы в иностранных офшорных юрисдикциях. 95% из них, как отмечает агентство, имеют национальную принадлежность Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Бермуды) и Ирландии.

По словам руководителя Росавиации, в 2020 г. в российском реестре гражданских самолетов было зарегистрировано 13 новых российских самолетов и 42 вертолета. Всего в реестр внесено 8 930 пилотируемых воздушных судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных