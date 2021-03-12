Российским авиакомпаниям планируют запретить регистрировать самолеты за рубежом
Росавиация планирует закрепить в Воздушном кодексе норму о запрете российским авиакомпаниям регистрировать самолеты в иностранных регистрах, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росавиации Александра Нерадько.
«Росавиация считает целесообразным продолжить работу по стимулированию регистрации воздушных судов в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. В качестве завершающего этапа предполагается внести соответствующие изменения в статью 33 Воздушного кодекса, исключив возможность регистрации (самолетов российских авиакомпаний — прим. ТАСС) в государственном реестре гражданских воздушных судов иностранного государства со вступлением в силу с фиксированного срока. Например, с 1 января 2023 г.», — сказал Нерадько в ходе коллегии Росавиации.
Российские авиакомпании эксплуатируют более 800 воздушных судов иностранного производства, которые зарегистрированы в иностранных офшорных юрисдикциях. 95% из них, как отмечает агентство, имеют национальную принадлежность Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Бермуды) и Ирландии.
По словам руководителя Росавиации, в 2020 г. в российском реестре гражданских самолетов было зарегистрировано 13 новых российских самолетов и 42 вертолета. Всего в реестр внесено 8 930 пилотируемых воздушных судов.