Российским авиакомпаниям планируют запретить регистрировать самолеты за рубежом

«Росавиация считает целесообразным продолжить работу по стимулированию регистрации воздушных судов в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. В качестве завершающего этапа предполагается внести соответствующие изменения в статью 33 Воздушного кодекса, исключив возможность регистрации (самолетов российских авиакомпаний — прим. ТАСС) в государственном реестре гражданских воздушных судов иностранного государства со вступлением в силу с фиксированного срока. Например, с 1 января 2023 г.», — сказал Нерадько в ходе коллегии Росавиации.