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Канцлер Австрии сообщил о тайных сделках в ЕС по поставкам вакцин

Ведомости

Отдельные страны Евросоюза заключили тайные сделки с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца.

«Когда были приняты решения между главами государств и правительств, по всей видимости, одновременно и в противоречие с этим были приняты другие договоренности с фармкомпаниями в другом органе, так называемом координационном совете медицинских чиновников. Договоры этого органа засекречены, даже я их не знаю. Но есть указания, что там могла быть так называемая распродажа, где были заключены дополнительные сделки между странами-членами и фармкомпаниями», — сказал Курц в ходе пресс-конференции в Вене.

Такая практика увеличит разницу между странами Евросоюза в объемах получения вакцинации: по словам австрийского канцлера, с недостаточным количеством препаратов могут столкнуться Болгария и Латвия.

«Совершенно очевидно, что некоторые страны получили слишком мало, а другие — отчетливо больше», — отметил Курц. Он призвал выяснить, кто подписывал такие договоры и почему произошло отклонение от цели равного распределения в Европе.

«Это не соответствует духу ЕС, политической цели совместной закупки вакцин и противоречит договоренности глав государств и правительств от 21 января», — добавил он.

11 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. На территории ЕС уже зарегистрированы препарат компаний Pfizer и BioNTech, вакцины Moderna и AstraZeneca.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных