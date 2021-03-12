Канцлер Австрии сообщил о тайных сделках в ЕС по поставкам вакцин

«Когда были приняты решения между главами государств и правительств, по всей видимости, одновременно и в противоречие с этим были приняты другие договоренности с фармкомпаниями в другом органе, так называемом координационном совете медицинских чиновников. Договоры этого органа засекречены, даже я их не знаю. Но есть указания, что там могла быть так называемая распродажа, где были заключены дополнительные сделки между странами-членами и фармкомпаниями», — сказал Курц в ходе пресс-конференции в Вене.