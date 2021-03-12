Канцлер Австрии сообщил о тайных сделках в ЕС по поставкам вакцин
Отдельные страны Евросоюза заключили тайные сделки с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца.
«Когда были приняты решения между главами государств и правительств, по всей видимости, одновременно и в противоречие с этим были приняты другие договоренности с фармкомпаниями в другом органе, так называемом координационном совете медицинских чиновников. Договоры этого органа засекречены, даже я их не знаю. Но есть указания, что там могла быть так называемая распродажа, где были заключены дополнительные сделки между странами-членами и фармкомпаниями», — сказал Курц в ходе пресс-конференции в Вене.
Такая практика увеличит разницу между странами Евросоюза в объемах получения вакцинации: по словам австрийского канцлера, с недостаточным количеством препаратов могут столкнуться Болгария и Латвия.
«Совершенно очевидно, что некоторые страны получили слишком мало, а другие — отчетливо больше», — отметил Курц. Он призвал выяснить, кто подписывал такие договоры и почему произошло отклонение от цели равного распределения в Европе.
«Это не соответствует духу ЕС, политической цели совместной закупки вакцин и противоречит договоренности глав государств и правительств от 21 января», — добавил он.
11 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. На территории ЕС уже зарегистрированы препарат компаний Pfizer и BioNTech, вакцины Moderna и AstraZeneca.