Израиль возобновит авиасообщение с другими странами
Израиль 16 марта возобновит авиасообщение по всем направлениям, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД государства.
«Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских перевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3000 человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту», — сообщили в дипведомстве.
Министерство здравоохранения страны сохранит за собой право на отмену любого авиарейса, который может поставить под угрозу здоровье населения, подчеркнули в МИД.
23 декабря Израиль закрыл въезд для иностранцев в страну из-за пандемии и ввел обязательный карантин для въезжающих израильтян. Аэропорт Бен Гуриона был закрыт с конца января. Въезд иностранцев в Израиль с 7 марта разрешен только в исключительных случаях.