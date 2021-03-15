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Израиль возобновит авиасообщение с другими странами

Ведомости

Израиль 16 марта возобновит авиасообщение по всем направлениям, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД государства.

«Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских перевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3000 человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту», — сообщили в дипведомстве.

Министерство здравоохранения страны сохранит за собой право на отмену любого авиарейса, который может поставить под угрозу здоровье населения, подчеркнули в МИД.

23 декабря Израиль закрыл въезд для иностранцев в страну из-за пандемии и ввел обязательный карантин для въезжающих израильтян. Аэропорт Бен Гуриона был закрыт с конца января. Въезд иностранцев в Израиль с 7 марта разрешен только в исключительных случаях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных