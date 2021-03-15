Израиль возобновит авиасообщение с другими странами

«Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских перевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3000 человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту», — сообщили в дипведомстве.