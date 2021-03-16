Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca

Ранее о приостановке вакцинации препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии и Испании. До этого о подобной мере объявили в Австрии, Болгарии Исландии, Ирландии, Нидерландах, Дании и ряде других стран. Использование текущей партии вакцины также заблокировали в странах Прибалтики и в Румынии. До этого в Дании сообщили о смерти прошедшей вакцинацию женщины в результате образования тромбов, в Норвегии по той же причине скончался привившийся медик.