Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca
Швеция решила приостановить применение вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, сообщило агентство общественного здравоохранения страны.
«Шведское агентство общественного здравоохранения решило приостановить использование вакцины Covid-19 AstraZeneca до завершения расследования подозреваемых побочных эффектов Европейским агентством по лекарственным средствам», – говорится в сообщении. Решение является мерой предосторожности, объяснил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.
Европейское агентство по лекарственным средствам и Агентство по производству медицинских продуктов расследуют сообщения о предполагаемых побочных эффектах в виде тромбов в сочетании с кровотечением у привитых этой вакциной людей. Устанавливается, связаны ли эти явления с вакцинацией. В Швеции такие случаи пока не зафиксированы.
Ранее о приостановке вакцинации препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии и Испании. До этого о подобной мере объявили в Австрии, Болгарии Исландии, Ирландии, Нидерландах, Дании и ряде других стран. Использование текущей партии вакцины также заблокировали в странах Прибалтики и в Румынии. До этого в Дании сообщили о смерти прошедшей вакцинацию женщины в результате образования тромбов, в Норвегии по той же причине скончался привившийся медик.