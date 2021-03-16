Песков объяснил отказ Кремля раскрывать имена организаторов референдума в Крыму

«Речь идет о людях, подавляющее большинство которых активно продолжают работать, выполнять свои обязанности и сейчас. Многие из этих людей работают в чувствительных сферах, поэтому вполне нормально, что их имена не придают огласке», — сказал Песков. При этом он отметил, что сам референдум был «законный по сути и с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины».