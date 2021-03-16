Песков объяснил отказ Кремля раскрывать имена организаторов референдума в Крыму
Ряд организаторов референдума о присоединении Крыма к России в марте 2014 г. продолжает работать в «чувствительных» для государства сферах, поэтому их имена не подлежат огласке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Речь идет о людях, подавляющее большинство которых активно продолжают работать, выполнять свои обязанности и сейчас. Многие из этих людей работают в чувствительных сферах, поэтому вполне нормально, что их имена не придают огласке», — сказал Песков. При этом он отметил, что сам референдум был «законный по сути и с точки зрения международного права, и с точки зрения, кстати, законов Украины».
Референдум по вопросу вхождения Крыма в состав России прошел семь лет назад, 16 марта 2014 г. Подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. По результатам договора между властями полуострова и Москвой от 18 марта того же года полуостров стал частью Российской Федерации, на его территории были основаны два новых региона, Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран — членов ООН. Вашингтон, Лондон, Брюссель и другие ввели санкции против Москвы в связи с этими событиями.