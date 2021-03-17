Более 400 граждан Белоруссии осуждены за участие в акциях протеста

По данным ведомства, прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 человека. Уголовные дела связаны с участием в акциях, нарушением общественного порядка, насилием и угрозой насилия в отношении силовиков, их публичным оскорблением. Также были заведены дела за публичное оскорбление, надписи на чужом имуществе, хулиганство и надругательство над госсимволикой, рассказали в пресс-службе прокуратуры.