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Более 400 граждан Белоруссии осуждены за участие в акциях протеста

Ведомости

Более 400 граждан Белоруссии были осуждены за участие в акциях протеста после выборов президента страны, сообщила Генпрокуратура республики.

По данным ведомства, прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 человека. Уголовные дела связаны с участием в акциях, нарушением общественного порядка, насилием и угрозой насилия в отношении силовиков, их публичным оскорблением. Также были заведены дела за публичное оскорбление, надписи на чужом имуществе, хулиганство и надругательство над госсимволикой, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Согласно официальной статистике белорусского ЦИК, 9 августа прошлого года за действующего главу государства Александра Лукашенко в августе проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. После этого в стране начались полугодичные акции протеста, продолжавшиеся вплоть до февраля 2021 г.

Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к ним учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных