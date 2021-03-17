Более 400 граждан Белоруссии осуждены за участие в акциях протеста
Более 400 граждан Белоруссии были осуждены за участие в акциях протеста после выборов президента страны, сообщила Генпрокуратура республики.
По данным ведомства, прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 человека. Уголовные дела связаны с участием в акциях, нарушением общественного порядка, насилием и угрозой насилия в отношении силовиков, их публичным оскорблением. Также были заведены дела за публичное оскорбление, надписи на чужом имуществе, хулиганство и надругательство над госсимволикой, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Согласно официальной статистике белорусского ЦИК, 9 августа прошлого года за действующего главу государства Александра Лукашенко в августе проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. После этого в стране начались полугодичные акции протеста, продолжавшиеся вплоть до февраля 2021 г.
Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к ним учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.