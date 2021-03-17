В Греции назвали условие для въезда россиян в страну

«Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», — сказал Теохарис в интервью «РИА Новостям». Министр подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» равна другим подобным европейским препаратам при использовании в путешествиях. В связи с этим Греция будет применять ее независимо от того, начнут ли прививать ею своих граждан другие государства Европейского союза.