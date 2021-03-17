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В Греции назвали условие для въезда россиян в страну

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Туристы из России смогут въехать в Грецию при условии наличия сертификата о сделанной прививке от коронавируса или отрицательного теста на COVID-19, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис.

По его словам, подобный сертификат будет приравниваться к отрицательному тесту. В то же время сама прививка не является обязательным условием для посещения Греции, однако она поможет избежать прохождения анализов перед поездкой и по прибытии в страну, разъяснил глава ведомства.

«Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», — сказал Теохарис в интервью «РИА Новостям». Министр подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» равна другим подобным европейским препаратам при использовании в путешествиях. В связи с этим Греция будет применять ее независимо от того, начнут ли прививать ею своих граждан другие государства Европейского союза.

«Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Эффективность препарата оценивается в 91,6%. На данный момент он также получил регистрацию более чем в 50 странах мира.

Ранее по теме: Греция допустила открытие границ для туристов к 14 мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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