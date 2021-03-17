В Греции назвали условие для въезда россиян в страну
Туристы из России смогут въехать в Грецию при условии наличия сертификата о сделанной прививке от коронавируса или отрицательного теста на COVID-19, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис.
По его словам, подобный сертификат будет приравниваться к отрицательному тесту. В то же время сама прививка не является обязательным условием для посещения Греции, однако она поможет избежать прохождения анализов перед поездкой и по прибытии в страну, разъяснил глава ведомства.
«Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», — сказал Теохарис в интервью «РИА Новостям». Министр подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» равна другим подобным европейским препаратам при использовании в путешествиях. В связи с этим Греция будет применять ее независимо от того, начнут ли прививать ею своих граждан другие государства Европейского союза.
«Спутник V», разработанный в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Эффективность препарата оценивается в 91,6%. На данный момент он также получил регистрацию более чем в 50 странах мира.