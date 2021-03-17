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В Японии планируют отменить режим ЧС 21 марта

Ведомости

Правительство Японии планирует отменить режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны 21 марта. Об этом, как передает ТАСС, сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. Режим ЧС действует в Токио и соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.

«Мы провели правительственное заседание и намерены завтра предложить экспертному комитету обсудить отмену режима ЧС в Токио и трех соседних префектурах 21 марта», — сказал он.

Окончательное решение об отмене режима ЧС будет принято в четверг, 18 марта. По его словам, ситуация с нагрузкой на медицинскую систему и наличием свободных мест в больницах значительно улучшилась за время действия ограничений.

Режим ЧС в некоторых регионах Японии ввели 7 января, затем в десяти из них его продлили до 7 марта. В конце февраля правительство Японии досрочно отменило режим ЧС в шести из десяти префектур, однако оставило его в столичном регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных