В Японии планируют отменить режим ЧС 21 марта
Правительство Японии планирует отменить режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны 21 марта. Об этом, как передает ТАСС, сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. Режим ЧС действует в Токио и соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.
«Мы провели правительственное заседание и намерены завтра предложить экспертному комитету обсудить отмену режима ЧС в Токио и трех соседних префектурах 21 марта», — сказал он.
Окончательное решение об отмене режима ЧС будет принято в четверг, 18 марта. По его словам, ситуация с нагрузкой на медицинскую систему и наличием свободных мест в больницах значительно улучшилась за время действия ограничений.
Режим ЧС в некоторых регионах Японии ввели 7 января, затем в десяти из них его продлили до 7 марта. В конце февраля правительство Японии досрочно отменило режим ЧС в шести из десяти префектур, однако оставило его в столичном регионе.