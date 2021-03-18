В России выявили 9803 новых случая коронавируса
России за сутки выявили 9803 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. За это время 460 пациентов умерли, выздоровел 12 061 пациент. Днем ранее впервые с 1 октября было зафиксировано менее 9 тыс. новых случаев за сутки.
Всего с начала эпидемии в стране диагностировали 4 428 239 случаев коронавируса, из них 93 824 закончились летальным исходом.
Лидером по приросту заболевших остается Москва (+1934). Это максимум с 4 марта. Тогда в столице фиксировали 2150 новых случаев заболевания COVID-19. На втором месте — Санкт-Петербург (+918), на третьем — Московская область (+537). В топ-5 по заражаемости также входят Нижегородская (+346) и Свердловская области (+166).
По общему числу зараженных первая пятерка регионов совпадает. В столице их зафиксировано с начала пандемии 1 006 415, в Санкт-Петербурге — 384 279, в Подмосковье — 224 633, в Нижегородской области — 103 282, а в Свердловской — 80 648.