В России выявили 9803 новых случая коронавируса

Лидером по приросту заболевших остается Москва (+1934). Это максимум с 4 марта. Тогда в столице фиксировали 2150 новых случаев заболевания COVID-19. На втором месте — Санкт-Петербург (+918), на третьем — Московская область (+537). В топ-5 по заражаемости также входят Нижегородская (+346) и Свердловская области (+166).