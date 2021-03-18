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В России выявили 9803 новых случая коронавируса

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России за сутки выявили 9803 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. За это время 460 пациентов умерли, выздоровел 12 061 пациент. Днем ранее впервые с 1 октября было зафиксировано менее 9 тыс. новых случаев за сутки.

Всего с начала эпидемии в стране диагностировали 4 428 239 случаев коронавируса, из них 93 824 закончились летальным исходом.

Лидером по приросту заболевших остается Москва (+1934). Это максимум с 4 марта. Тогда в столице фиксировали 2150 новых случаев заболевания COVID-19. На втором месте — Санкт-Петербург (+918), на третьем — Московская область (+537). В топ-5 по заражаемости также входят Нижегородская (+346) и Свердловская области (+166).

По общему числу зараженных первая пятерка регионов совпадает. В столице их зафиксировано с начала пандемии 1 006 415, в Санкт-Петербурге — 384 279, в Подмосковье — 224 633, в Нижегородской области — 103 282, а в Свердловской — 80 648.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных