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Гидам и экскурсоводам без аттестации может грозить штраф до 30000 рублей

Ведомости

Работающие без аттестата экскурсоводы и гиды-переводчики с 1 января 2024 г. будут получать предупреждение или штраф до 30 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на поправки в КоАП, внесённые в Госдуму группой депутатов.

Отмечается, что инициатива входит в один пакет с принятым в первом чтении базовым правительственным законопроектом, согласно которому вводится обязательная аттестация гидов и экскурсоводов и запрещается занятие этой деятельностью иностранцам. Законопроект должен вступить в силу с июля 2022 г.

«Согласно сопутствующим поправкам в КоАП РФ, оказание таких услуг экскурсоводом или гидом, не прошедшим аттестацию и не имеющим документ, будет грозить предупреждением или штрафом до 5 тыс. руб. для граждан, до 10 тыс. руб. для должностных лиц и до 30 тыс. руб. для юрлиц», — передаёт агентство.

Кроме того, более высокие штрафы предусмотрены для неаттестованных инструкторов-проводников по туристическому маршруту: до 10 тыс. руб. для граждан, до 30 тыс. для должностных лиц, до 50 тыс. для юрлиц.

При этом законопроект предусматривает и штрафы для организаций, которые не уполномочены выдавать аттестат инструктора-проводника и не включены в реестр: должностным лицам грозит штраф до 30 тыс. руб., а юрлицам — до 300 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных