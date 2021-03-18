Гидам и экскурсоводам без аттестации может грозить штраф до 30000 рублей
Работающие без аттестата экскурсоводы и гиды-переводчики с 1 января 2024 г. будут получать предупреждение или штраф до 30 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на поправки в КоАП, внесённые в Госдуму группой депутатов.
Отмечается, что инициатива входит в один пакет с принятым в первом чтении базовым правительственным законопроектом, согласно которому вводится обязательная аттестация гидов и экскурсоводов и запрещается занятие этой деятельностью иностранцам. Законопроект должен вступить в силу с июля 2022 г.
«Согласно сопутствующим поправкам в КоАП РФ, оказание таких услуг экскурсоводом или гидом, не прошедшим аттестацию и не имеющим документ, будет грозить предупреждением или штрафом до 5 тыс. руб. для граждан, до 10 тыс. руб. для должностных лиц и до 30 тыс. руб. для юрлиц», — передаёт агентство.
Кроме того, более высокие штрафы предусмотрены для неаттестованных инструкторов-проводников по туристическому маршруту: до 10 тыс. руб. для граждан, до 30 тыс. для должностных лиц, до 50 тыс. для юрлиц.
При этом законопроект предусматривает и штрафы для организаций, которые не уполномочены выдавать аттестат инструктора-проводника и не включены в реестр: должностным лицам грозит штраф до 30 тыс. руб., а юрлицам — до 300 тыс. руб.