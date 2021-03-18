Гидам и экскурсоводам без аттестации может грозить штраф до 30000 рублей

«Согласно сопутствующим поправкам в КоАП РФ, оказание таких услуг экскурсоводом или гидом, не прошедшим аттестацию и не имеющим документ, будет грозить предупреждением или штрафом до 5 тыс. руб. для граждан, до 10 тыс. руб. для должностных лиц и до 30 тыс. руб. для юрлиц», — передаёт агентство.