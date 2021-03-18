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Песков допустил присутствие Путина на концерте в честь присоединения Крыма

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Президент России Владимир Путин может посетить концерт в «Лужниках» 18 марта, посвященный семилетию со дня возвращения Крыма в состав России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем такую возможность, если такое решение будет принято президентом. Такую возможность мы не исключаем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить концерт в «Лужниках».

Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

В связи с этим правительство Москвы с 18 по 21 марта традиционно проведет в столице «Дни Крыма». Праздничная программа откроется концертом в «Лужниках» 18 марта.

Ранее по теме: Главы МИД стран G7 вновь осудили присоединение Крыма к России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных