Песков допустил присутствие Путина на концерте в честь присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин может посетить концерт в «Лужниках» 18 марта, посвященный семилетию со дня возвращения Крыма в состав России, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы не исключаем такую возможность, если такое решение будет принято президентом. Такую возможность мы не исключаем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить концерт в «Лужниках».
Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.
В связи с этим правительство Москвы с 18 по 21 марта традиционно проведет в столице «Дни Крыма». Праздничная программа откроется концертом в «Лужниках» 18 марта.