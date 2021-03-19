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Доля желающих отдать детей в вуз россиян за десять лет сократилась вдвое

Ведомости

Доля россиян, которые хотят, чтобы их ребенок поступил в вуз, сократилась в два раза за десять лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Superjob. В опросе приняли участие 2 тыс. россиян, дети которых заканчивают школу в этом году.

21% респондентов заявили, что его ребенок после школы планирует поступать в колледж. Десять лет назад в ходе аналогичного опроса такой ответ дали 8% россиян. 43% опрошенных родителей сказали, что их дети после школы продолжат учиться в вузе. В 2010 г. показатель составил 80%, в 2020 г. – 48%. 2% россиян сообщили, что их дети после школы пойдут работать – доля таких ответов не изменилась за десять лет. Дети 26% опрошенных еще не определились.

Самой популярной профессией среди детей, поступающих в вуз, стала профессия программиста – 26% респондентов. Дети 16% респондентов планируют стать врачами, 11% — инженерами, 7% — экономистами, по 5% — учителями, военными или менеджерами. По 4% родителей назвали профессии юристов и дизайнеров, по 2% — филологов и журналистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных