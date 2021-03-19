Доля желающих отдать детей в вуз россиян за десять лет сократилась вдвое
21% респондентов заявили, что его ребенок после школы планирует поступать в колледж. Десять лет назад в ходе аналогичного опроса такой ответ дали 8% россиян. 43% опрошенных родителей сказали, что их дети после школы продолжат учиться в вузе. В 2010 г. показатель составил 80%, в 2020 г. – 48%. 2% россиян сообщили, что их дети после школы пойдут работать – доля таких ответов не изменилась за десять лет. Дети 26% опрошенных еще не определились.
Самой популярной профессией среди детей, поступающих в вуз, стала профессия программиста – 26% респондентов. Дети 16% респондентов планируют стать врачами, 11% — инженерами, 7% — экономистами, по 5% — учителями, военными или менеджерами. По 4% родителей назвали профессии юристов и дизайнеров, по 2% — филологов и журналистов.