Доля желающих отдать детей в вуз россиян за десять лет сократилась вдвое

21% респондентов заявили, что его ребенок после школы планирует поступать в колледж. Десять лет назад в ходе аналогичного опроса такой ответ дали 8% россиян. 43% опрошенных родителей сказали, что их дети после школы продолжат учиться в вузе. В 2010 г. показатель составил 80%, в 2020 г. – 48%. 2% россиян сообщили, что их дети после школы пойдут работать – доля таких ответов не изменилась за десять лет. Дети 26% опрошенных еще не определились.