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«Коммерсантъ» узнал об увольнении начальника полиции Чечни

Ведомости

Президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника полиции, замминистра внутренних дел Чечни генерала Апты Алаудинова, сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание ссылается на соответствующий президентский указ от 18 марта, который на данный момент не опубликован на портале нормативно-правовых актов. В 2019 г. «Новая газета» писала, что Алаудинов дал шуточный подзатыльник портрету главы Чечни Рамзана Кадырова, однако позже глава чеченской полиции в видеообращении отрицал эту информацию, «в очередной раз присягнув на верность главе Чечни».

Кроме Алаудинова своих постов, по данным собеседников издания, лишился заместитель прокурора Мособласти Семен Якубов, который ранее подал рапорт об отставке на фоне скандала и служебной проверки в связи с делом о перестрелке в башне ОКО в «Москве-сити». 

Тем же указом был снят начальник ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майор Андрей Бубенцов, а также назначили на новые должности 18 сотрудников МВД в центральном аппарате ведомства, управлениях в Москве и регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных