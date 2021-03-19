«Коммерсантъ» узнал об увольнении начальника полиции Чечни

Издание ссылается на соответствующий президентский указ от 18 марта, который на данный момент не опубликован на портале нормативно-правовых актов. В 2019 г. «Новая газета» писала, что Алаудинов дал шуточный подзатыльник портрету главы Чечни Рамзана Кадырова, однако позже глава чеченской полиции в видеообращении отрицал эту информацию, «в очередной раз присягнув на верность главе Чечни».