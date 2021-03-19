«Коммерсантъ» узнал об увольнении начальника полиции Чечни
Президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника полиции, замминистра внутренних дел Чечни генерала Апты Алаудинова, сообщает газета «Коммерсантъ».
Издание ссылается на соответствующий президентский указ от 18 марта, который на данный момент не опубликован на портале нормативно-правовых актов. В 2019 г. «Новая газета» писала, что Алаудинов дал шуточный подзатыльник портрету главы Чечни Рамзана Кадырова, однако позже глава чеченской полиции в видеообращении отрицал эту информацию, «в очередной раз присягнув на верность главе Чечни».
Кроме Алаудинова своих постов, по данным собеседников издания, лишился заместитель прокурора Мособласти Семен Якубов, который ранее подал рапорт об отставке на фоне скандала и служебной проверки в связи с делом о перестрелке в башне ОКО в «Москве-сити».
Тем же указом был снят начальник ГУ МЧС по Пермскому краю генерал-майор Андрей Бубенцов, а также назначили на новые должности 18 сотрудников МВД в центральном аппарате ведомства, управлениях в Москве и регионах.