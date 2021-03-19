СМИ: в Грузии после прививки вакциной от AstraZeneca умерла 27-летняя медсестра
В Грузии от остановки сердца умерла 27-летняя медсестра, до этого привившаяся от коронавируса препаратом от британско-шведской AstraZeneca. Об этом сообщили грузинскому «Первому» каналу в Первой университетской клинике Тбилиси, куда госпитализировали медработника.
Ранее состояние медсестры Меги Бакрадзе ухудшилось, ее перевели из Ахалцихе, где она получила инъекцию препарата, в Первую университетскую клинику в Тбилиси. После того как в результате вакцинации у нее развился анафилактический шок, она впала в кому и затем, не приходя в сознание, скончалась.
Бакрадзе привилась вакциной от AstraZeneca в клинике «Имеди» в Ахалцихе. После того как она впала в кому, в Минздраве страны прошло экстренное совещание, посвященное побочным эффектам препарата. Решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca грузинскими властями пока не принято.
Накануне Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора (ЕМА) не выявил связи между осложнениями у привитых вакциной от коронавируса AstraZeneca, в частности образованием тромбов, и качеством препарата. В отчете Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании также было сказано, что по итогам испытаний не выявили связи между вакцинацией препаратом и образованием тромбов.
В то же время о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, ряда стран Азии и Африки. На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран. Это произошло после того, как в Дании и Норвегии зафиксировали смерти от тромбоза у привившихся вакциной компании, а в других странах — сообщили о тяжелых, но несмертельных осложнениях у получивших инъекцию. В частности, в Германии заявили о 13 случаях тромбоза у вакцинированных.