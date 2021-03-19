СМИ: в Грузии после прививки вакциной от AstraZeneca умерла 27-летняя медсестра

В то же время о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, ряда стран Азии и Африки. На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран. Это произошло после того, как в Дании и Норвегии зафиксировали смерти от тромбоза у привившихся вакциной компании, а в других странах — сообщили о тяжелых, но несмертельных осложнениях у получивших инъекцию. В частности, в Германии заявили о 13 случаях тромбоза у вакцинированных.