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СМИ: в Грузии после прививки вакциной от AstraZeneca умерла 27-летняя медсестра

Ведомости

В Грузии от остановки сердца умерла 27-летняя медсестра, до этого привившаяся от коронавируса препаратом от британско-шведской AstraZeneca. Об этом сообщили грузинскому «Первому» каналу в Первой университетской клинике Тбилиси, куда госпитализировали медработника.

Ранее состояние медсестры Меги Бакрадзе ухудшилось, ее перевели из Ахалцихе, где она получила инъекцию препарата, в Первую университетскую клинику в Тбилиси. После того как в результате вакцинации у нее развился анафилактический шок, она впала в кому и затем, не приходя в сознание, скончалась. 

Бакрадзе привилась вакциной от AstraZeneca в клинике «Имеди» в Ахалцихе. После того как она впала в кому, в Минздраве страны прошло экстренное совещание, посвященное побочным эффектам препарата. Решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca грузинскими властями пока не принято.

Накануне Комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора (ЕМА) не выявил связи между осложнениями у привитых вакциной от коронавируса AstraZeneca, в частности образованием тромбов, и качеством препарата. В отчете Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании также было сказано, что по итогам испытаний не выявили связи между вакцинацией препаратом и образованием тромбов.

В то же время о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, ряда стран Азии и Африки. На сегодняшний день применение вакцины AstraZeneca приостановила 21 страна, продолжают использовать препарат 47 стран. Это произошло после того, как в Дании и Норвегии зафиксировали смерти от тромбоза у привившихся вакциной компании, а в других странах — сообщили о тяжелых, но несмертельных осложнениях у получивших инъекцию. В частности, в Германии заявили о 13 случаях тромбоза у вакцинированных.

Ранее по теме: Европейский регулятор заявил о безопасности вакцины AstraZeneca
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных