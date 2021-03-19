Мишустин освободил от должности первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко освобождена от должности, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что подобное решение обусловлено переходом Нестеренко на новую должность. При этом министр финансов Антон Силуанов рассказал, что чиновница продолжит заниматься проектами в финансовой сфере.
«Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в Министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям», — заявил глава ведомства.
Нестеренко пришла в Минфин в январе 1998 г. на пост заместителя министра финансов — начальника главного управления федерального казначейства. Затем, с января 2005 г. по сентябрь 2007 г., она руководила Федеральным казначейством. В 2007 г. стала заместителем главы Минфина, а с октября 2012 г. — его первым заместителем.