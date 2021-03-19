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Мишустин освободил от должности первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко

Ведомости

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко освобождена от должности, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что подобное решение обусловлено переходом Нестеренко на новую должность. При этом министр финансов Антон Силуанов рассказал, что чиновница продолжит заниматься проектами в финансовой сфере.

«Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в Министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям», — заявил глава ведомства.

Нестеренко пришла в Минфин в январе 1998 г. на пост заместителя министра финансов — начальника главного управления федерального казначейства. Затем, с января 2005 г. по сентябрь 2007 г., она руководила Федеральным казначейством. В 2007 г. стала заместителем главы Минфина, а с октября 2012 г. — его первым заместителем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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