Камерун зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Минздрав Камеруна одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Камерун зарегистрировал вакцину «Спутник V», — говорится в сообщении. Таким образом, «Спутник V» одобрен в 53 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.
Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщал, что страны Евросоюза планируют начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» с ее разработчиком. Представитель Еврокомиссии тогда пояснил, что ЕК не ведет переговоры о возможной централизованной закупке препарата для ЕС.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Массовая вакцинация в России началась в январе.