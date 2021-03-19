Камерун зарегистрировал вакцину «Спутник V»

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщал, что страны Евросоюза планируют начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» с ее разработчиком. Представитель Еврокомиссии тогда пояснил, что ЕК не ведет переговоры о возможной централизованной закупке препарата для ЕС.