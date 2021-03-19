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Камерун зарегистрировал вакцину «Спутник V»

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Минздрав Камеруна одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Камерун зарегистрировал вакцину «Спутник V», — говорится в сообщении. Таким образом, «Спутник V» одобрен в 53 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. 

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщал, что страны Евросоюза планируют начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» с ее разработчиком. Представитель Еврокомиссии тогда пояснил, что ЕК не ведет переговоры о возможной централизованной закупке препарата для ЕС. 

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Массовая вакцинация в России началась в январе.

Ранее по теме: Песков рассказал о давлении на некоторые страны с целью отказа от «Спутника V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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