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МВД отказалось возбуждать дело по факту возможного отравления Навального

Ведомости

Органы следствия Западно-Сибирского управления МВД на транспорте отказались возбуждать уголовное дело по итогам проверки после госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в Омске, заявили в 235-м гарнизонном суде при рассмотрении жалобы ФБК на бездейсвтие следствия.

«Суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Томской области. В ответе сказано, что по факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — заявил судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко (цитата по ТАСС). В главной военной прокуратуре также сочли решение территориального следственного органа МВД законным.

Жалобы ФБК на бездействие следствия в связи с госпитализацией основателя организации суд начал рассматривать 16 марта. До этого фонд в декабре дважды подавал заявления с просьбой возбудить три уголовных дела в связи с инцидентом с Навальным в августе 2020 г.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа прошлого года. В самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что, на основании анализов, установили: основатель ФБК был отравлен боевым веществом группы «Новичок». Российские власти отвечали, что Берлин не предоставил веских доказательств этому несмотря на запросы Генпрокуратуры выслать результаты анализов.

После возвращения Навального в Россию 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет.

Ранее по теме: Куда и когда отправят Алексея Навального отбывать наказание
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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