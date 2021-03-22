МВД отказалось возбуждать дело по факту возможного отравления Навального
Органы следствия Западно-Сибирского управления МВД на транспорте отказались возбуждать уголовное дело по итогам проверки после госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в Омске, заявили в 235-м гарнизонном суде при рассмотрении жалобы ФБК на бездейсвтие следствия.
«Суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Томской области. В ответе сказано, что по факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — заявил судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко (цитата по ТАСС). В главной военной прокуратуре также сочли решение территориального следственного органа МВД законным.
Жалобы ФБК на бездействие следствия в связи с госпитализацией основателя организации суд начал рассматривать 16 марта. До этого фонд в декабре дважды подавал заявления с просьбой возбудить три уголовных дела в связи с инцидентом с Навальным в августе 2020 г.
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа прошлого года. В самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что, на основании анализов, установили: основатель ФБК был отравлен боевым веществом группы «Новичок». Российские власти отвечали, что Берлин не предоставил веских доказательств этому несмотря на запросы Генпрокуратуры выслать результаты анализов.
После возвращения Навального в Россию 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления. Так, он не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам Навальный это опроверг. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, Навальному придется пробыть в колонии около 2,5 лет.