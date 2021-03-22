Ученые датировали появление коронавируса в Ухане октябрем 2019 года
Коронавирус начал циркулировать в Китае уже в середине октября 2019 г., говорится в совместном исследовании из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего, университета Аризоны и компании Illumina.
«Мы объединили три важных элемента информации: подробное понимание того, как SARS-CoV-2 распространялся в Ухане до локдауна, генетическое разнообразие вируса в Китае и сообщения о самых ранних случаях COVID-19 в Китае [и] мы смогли установить нижнюю хронологическую границу — середину октября 2019 г., когда SARS-CoV-2 начал распространяться в провинции Хубэй», — пояснили в пресс-службы Медицинской школы Калифорнийского университета. Вирус, по мнению ученых, два месяца циркулировал незамеченным, пока к декабрю в Ухане не были описаны первые случаи заболевания среди людей.
Диагноз COVID-19 в провинции Хубэй был диагностирован как минимум 17 ноября 2019 г., что свидетельствует о том, что вирус уже активно циркулировал, когда китайские власти приняли меры общественного здравоохранения, отметили ученые. Рынок морепродуктов в Ухане, по их данным, не является, как ранее считалось, точкой отсчета пандемии, так как «самые ранние зарегистрированные случаи не имели отношения к рынку». Подробные результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 22 марта, с декабря 2019 г., в мире выявлено более 123 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29 млн случаев, Бразилии (свыше 11,9 млн) и Индии (более 11,6 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.