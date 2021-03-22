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Ученые датировали появление коронавируса в Ухане октябрем 2019 года

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Коронавирус начал циркулировать в Китае уже в середине октября 2019 г., говорится в совместном исследовании из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего, университета Аризоны и компании Illumina.

«Мы объединили три важных элемента информации: подробное понимание того, как SARS-CoV-2 распространялся в Ухане до локдауна, генетическое разнообразие вируса в Китае и сообщения о самых ранних случаях COVID-19 в Китае [и] мы смогли установить нижнюю хронологическую границу — середину октября 2019 г., когда SARS-CoV-2 начал распространяться в провинции Хубэй», — пояснили в пресс-службы Медицинской школы Калифорнийского университета. Вирус, по мнению ученых, два месяца циркулировал незамеченным, пока к декабрю в Ухане не были описаны первые случаи заболевания среди людей.

Диагноз COVID-19 в провинции Хубэй был диагностирован как минимум 17 ноября 2019 г., что свидетельствует о том, что вирус уже активно циркулировал, когда китайские власти приняли меры общественного здравоохранения, отметили ученые. Рынок морепродуктов в Ухане, по их данным, не является, как ранее считалось, точкой отсчета пандемии, так как «самые ранние зарегистрированные случаи не имели отношения к рынку». Подробные результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. 

По данным Университета Джонса Хопкинса на 22 марта, с декабря 2019 г., в мире выявлено более 123 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29 млн случаев, Бразилии (свыше 11,9 млн) и Индии (более 11,6 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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