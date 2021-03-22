Ученые датировали появление коронавируса в Ухане октябрем 2019 года

«Мы объединили три важных элемента информации: подробное понимание того, как SARS-CoV-2 распространялся в Ухане до локдауна, генетическое разнообразие вируса в Китае и сообщения о самых ранних случаях COVID-19 в Китае [и] мы смогли установить нижнюю хронологическую границу — середину октября 2019 г., когда SARS-CoV-2 начал распространяться в провинции Хубэй», — пояснили в пресс-службы Медицинской школы Калифорнийского университета. Вирус, по мнению ученых, два месяца циркулировал незамеченным, пока к декабрю в Ухане не были описаны первые случаи заболевания среди людей.