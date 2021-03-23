Хабиба Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC
Спортивная организация UFC исключила российского бойца Хабиба Нурмагомедова из всех своих рейтингов, следует из информации на сайте чемпионата. Ранее он объявил о завершении карьеры.
Нурмагомедов занимал первую строчку рейтинга вне зависимости от категорий, теперь на нее вернулся американский боец Джон Джонс. Звание чемпиона в легком месте стало вакантно, а рейтинг в легком весе возглавляет Дастин Портье.
24 октября Нурмагомедов в рамках турнира UFC победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка российский боец объявил о завершении карьеры. По словам Нурмагомедова, он пообещал матери, что это будет его последний бой, так как она не хотела, чтобы он дрался без отца и своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер в июле 2020 года от коронавируса.
Всего 32-летний боец провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.