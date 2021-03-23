СМИ узнали о вызове Турцией российского посла после обстрелов в Идлибе
Турция выразила озабоченность в связи с обострением ситуации в Идлибе и вызвала российского посла Алексея Ерохина в турецкий МИД, сообщает газета Hurriyet.
«Турция выразила озабоченность российским официальным лицам в Анкаре в связи с нападениями в сирийской северо-западной провинции Идлиб и зоне операции турецких войск, дислоцированных на севере Сирии», — говорится в сообщении. О своей озабоченности Турция также заявила военному атташе России в Анкаре.
По мнению Турции, нападения в Идлибе угрожают стабильности и безопасности в районах, определенных как зона деэскалации в соответствии с соглашением между Россией и Турцией, заявила Анкара российским официальным лицам, передает издание.
Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что в результате авиаудара России в сирийской провинции Идлиб погиб один мирный житель.