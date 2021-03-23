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СМИ узнали о вызове Турцией российского посла после обстрелов в Идлибе

Ведомости

Турция выразила озабоченность в связи с обострением ситуации в Идлибе и вызвала российского посла Алексея Ерохина в турецкий МИД, сообщает газета Hurriyet.

«Турция выразила озабоченность российским официальным лицам в Анкаре в связи с нападениями в сирийской северо-западной провинции Идлиб и зоне операции турецких войск, дислоцированных на севере Сирии», — говорится в сообщении. О своей озабоченности Турция также заявила военному атташе России в Анкаре.

По мнению Турции, нападения в Идлибе угрожают стабильности и безопасности в районах, определенных как зона деэскалации в соответствии с соглашением между Россией и Турцией, заявила Анкара российским официальным лицам, передает издание.

Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что в результате авиаудара России в сирийской провинции Идлиб погиб один мирный житель.

Ранее по теме: Госдеп обвинил Россию в гибели одного человека из-за авиаудара в Сирии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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