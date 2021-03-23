СМИ узнали о вызове Турцией российского посла после обстрелов в Идлибе

«Турция выразила озабоченность российским официальным лицам в Анкаре в связи с нападениями в сирийской северо-западной провинции Идлиб и зоне операции турецких войск, дислоцированных на севере Сирии», — говорится в сообщении. О своей озабоченности Турция также заявила военному атташе России в Анкаре.