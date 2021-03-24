Умер министр финансов ОАЭ и брат правителя Дубая
Министр финансов ОАЭ, старший брат правителя Дубая Хамдан ибн Рашид Аль Мактум скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter эмир города, премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.
«Мы принадлежим Богу, и к Нему мы вернемся ... Пусть Бог помилует тебя, мой брат, моя поддержка и мой товарищ», — говорится в сообщении.
С декабря 1971 г. Хамдан ибн Рашид Аль Мактум занимал должность министра финансов и промышленности ОАЭ. Позднее был назначен заместителем правителя Дубая. Шейх Хамдан также занимался благотворительностью и был покровителем «Премии Шейха Хамдана Бин Рашида Аль-Мактума за выдающиеся достижения в области медицины».