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Умер министр финансов ОАЭ и брат правителя Дубая

Ведомости

Министр финансов ОАЭ, старший брат правителя Дубая Хамдан ибн Рашид Аль Мактум скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter эмир города, премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

«Мы принадлежим Богу, и к Нему мы вернемся ... Пусть Бог помилует тебя, мой брат, моя поддержка и мой товарищ», — говорится в сообщении.

С декабря 1971 г. Хамдан ибн Рашид Аль Мактум занимал должность министра финансов и промышленности ОАЭ. Позднее был назначен заместителем правителя Дубая. Шейх Хамдан также занимался благотворительностью и был покровителем «Премии Шейха Хамдана Бин Рашида Аль-Мактума за выдающиеся достижения в области медицины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных