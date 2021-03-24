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Смольный купит для госнужд 136 квартир размером до семи комнат

Ведомости

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга разместил заявки на приобретение 136 квартир общей стоимостью 1,39 млрд руб., сообщается на сайте АО «Российский аукционный дом» (РАД), на электронной площадке которого будут проходить торги.

«В 2021 г. это первые закупки жилья. Объявлены аукционы на закупку 136 квартир. Суммарная стоимость всех процедур – 1,39 млрд руб.», — говорится в сообщении РАД. Чиновников интересуют трех-, четырех-, пяти-, шести- и семикомнатные квартиры, площадь которых варьируется от 66 до 171 кв. м. Больше всего в плане закупок четырехкомнатных квартир площадью от 90 кв. м (60 объектов), говорится на сайте госзакупок.

Из информации о закупках следует, что максимальная стоимость самой маленькой квартиры составляет 7,8 млн руб. Стоимость самой большой квартиры — 16,49 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 30 и 31 марта, 1 апреля. Для кого предназначено это жилье, в документах не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных