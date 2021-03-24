Смольный купит для госнужд 136 квартир размером до семи комнат

«В 2021 г. это первые закупки жилья. Объявлены аукционы на закупку 136 квартир. Суммарная стоимость всех процедур – 1,39 млрд руб.», — говорится в сообщении РАД. Чиновников интересуют трех-, четырех-, пяти-, шести- и семикомнатные квартиры, площадь которых варьируется от 66 до 171 кв. м. Больше всего в плане закупок четырехкомнатных квартир площадью от 90 кв. м (60 объектов), говорится на сайте госзакупок.