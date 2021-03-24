Смольный купит для госнужд 136 квартир размером до семи комнат
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга разместил заявки на приобретение 136 квартир общей стоимостью 1,39 млрд руб., сообщается на сайте АО «Российский аукционный дом» (РАД), на электронной площадке которого будут проходить торги.
«В 2021 г. это первые закупки жилья. Объявлены аукционы на закупку 136 квартир. Суммарная стоимость всех процедур – 1,39 млрд руб.», — говорится в сообщении РАД. Чиновников интересуют трех-, четырех-, пяти-, шести- и семикомнатные квартиры, площадь которых варьируется от 66 до 171 кв. м. Больше всего в плане закупок четырехкомнатных квартир площадью от 90 кв. м (60 объектов), говорится на сайте госзакупок.
Из информации о закупках следует, что максимальная стоимость самой маленькой квартиры составляет 7,8 млн руб. Стоимость самой большой квартиры — 16,49 млн руб.
Заявки на участие в торгах принимаются до 30 и 31 марта, 1 апреля. Для кого предназначено это жилье, в документах не уточняется.