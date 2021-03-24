Минпросвещения включило в школьные учебники курс семьеведения
Курс семьеведения включили в новый учебник по обществознанию, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — сказал Кравцов (цитата по «РИА Новости»).
Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что обучение семейным ценностям будет включено в образовательные программы школ в ближайшем будущем. По ее словам, это необходимо для реализации принятых поправок в Конституцию.
Введение отдельного предмета «Семьеведение» в школах обсуждается с 2018 г. Его разработкой должна были заняться Российская академия образования (РАО) при поддержке уполномоченного по делам ребенка Анны Кузнецовой и Фонда Андрея Первозванного. РАО, в частности, при поддержке Кузнецовой разработала школьный курс семьеведения. Курс был рассчитан на 9-11 классы. В школах некоторых регионов уроки о семейных ценностях начали вести еще в 2009 г., а к 2017 году их в рамках других предметов или факультативно преподавали в школах 60 субъектов.