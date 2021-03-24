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Минпросвещения включило в школьные учебники курс семьеведения

Ведомости

Курс семьеведения включили в новый учебник по обществознанию, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — сказал Кравцов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что обучение семейным ценностям будет включено в образовательные программы школ в ближайшем будущем. По ее словам, это необходимо для реализации принятых поправок в Конституцию.

Введение отдельного предмета «Семьеведение» в школах обсуждается с 2018 г. Его разработкой должна были заняться Российская академия образования (РАО) при поддержке уполномоченного по делам ребенка Анны Кузнецовой и Фонда Андрея Первозванного. РАО, в частности, при поддержке Кузнецовой разработала школьный курс семьеведения. Курс был рассчитан на 9-11 классы. В школах некоторых регионов уроки о семейных ценностях начали вести еще в 2009 г., а к 2017 году их в рамках других предметов или факультативно преподавали в школах 60 субъектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных