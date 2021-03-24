Минпросвещения включило в школьные учебники курс семьеведения

Введение отдельного предмета «Семьеведение» в школах обсуждается с 2018 г. Его разработкой должна были заняться Российская академия образования (РАО) при поддержке уполномоченного по делам ребенка Анны Кузнецовой и Фонда Андрея Первозванного. РАО, в частности, при поддержке Кузнецовой разработала школьный курс семьеведения. Курс был рассчитан на 9-11 классы. В школах некоторых регионов уроки о семейных ценностях начали вести еще в 2009 г., а к 2017 году их в рамках других предметов или факультативно преподавали в школах 60 субъектов.