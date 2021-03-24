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Госдума одобрила законопроект о налоговом вычете за занятия спортом

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о социальном налоговом вычете из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за занятия спортом и фитнесом, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Третье, окончательное чтение прошел закон, по которому граждане с 2022 года смогут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы. Такой социальный вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта. Его сформируют на основании данных, которые предоставят регионы.

«Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами», — пояснили в Госдуме, отметив, что его можно будет получить не только на себя, но и на детей.

Как ранее пояснял замминистра финансов Алексей Сазанов, максимальный налоговый вычет за занятия спортом может составить 15,6 тыс. руб. Подать документы на получение выплаты можно будет не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ.

Целью законопроекта является стимуляция россиян к занятию спортом. По данным паспорта нацпроекта «Демография», в 2018 г. регулярно занимались спортом 37,6% россиян, но к 2024 г. их доля должна вырасти в 1,5 раза — до 55%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных