Госдума одобрила законопроект о налоговом вычете за занятия спортом
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о социальном налоговом вычете из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за занятия спортом и фитнесом, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Третье, окончательное чтение прошел закон, по которому граждане с 2022 года смогут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы. Такой социальный вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта. Его сформируют на основании данных, которые предоставят регионы.
«Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами», — пояснили в Госдуме, отметив, что его можно будет получить не только на себя, но и на детей.
Как ранее пояснял замминистра финансов Алексей Сазанов, максимальный налоговый вычет за занятия спортом может составить 15,6 тыс. руб. Подать документы на получение выплаты можно будет не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ.
Целью законопроекта является стимуляция россиян к занятию спортом. По данным паспорта нацпроекта «Демография», в 2018 г. регулярно занимались спортом 37,6% россиян, но к 2024 г. их доля должна вырасти в 1,5 раза — до 55%.