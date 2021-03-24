Госдума одобрила законопроект о налоговом вычете за занятия спортом

«Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами», — пояснили в Госдуме, отметив, что его можно будет получить не только на себя, но и на детей.