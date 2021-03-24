Йозеф Блаттер отстранен от футбольной деятельности почти на 7 лет

«Блаттеру и Вальке запрещена любая связанная с футболом деятельность (административная, спортивная или любая другая) как на национальном, так и на международном уровне сроком на шесть лет и восемь месяцев», — сообщила организация, добавив, что нарушителям также выписан штраф в размере 1 млн швейцарских франков.