Йозеф Блаттер отстранен от футбольной деятельности почти на 7 лет
Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) запретила экс-президенту организации Йозефу Блаттеру и экс-генсекретарю ФИФА Жерому Вальке заниматься любой футбольной деятельностью сроком на 6 лет и восемь месяцев из-за нарушений кодекса этики.
«Блаттеру и Вальке запрещена любая связанная с футболом деятельность (административная, спортивная или любая другая) как на национальном, так и на международном уровне сроком на шесть лет и восемь месяцев», — сообщила организация, добавив, что нарушителям также выписан штраф в размере 1 млн швейцарских франков.
В сообщении отмечается, что новый запрет на футбольную деятельность Блаттера и Вальке вступит в силу по истечении предыдущих отстранений, введенных в 2015 и 2016 гг.
Как сообщает ТАСС, срок действия предыдущего запрета в отношении Блаттера заканчивается 8 октября 2021 г., в отношении Вальке — 8 октября 2025 г.