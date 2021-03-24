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Йозеф Блаттер отстранен от футбольной деятельности почти на 7 лет

Ведомости

Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) запретила экс-президенту организации Йозефу Блаттеру и экс-генсекретарю ФИФА Жерому Вальке заниматься любой футбольной деятельностью сроком на 6 лет и восемь месяцев из-за нарушений кодекса этики. 

«Блаттеру и Вальке запрещена любая связанная с футболом деятельность (административная, спортивная или любая другая) как на национальном, так и на международном уровне сроком на шесть лет и восемь месяцев», — сообщила организация, добавив, что нарушителям также выписан штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

В сообщении отмечается, что новый запрет на футбольную деятельность Блаттера и Вальке вступит в силу по истечении предыдущих отстранений, введенных в 2015 и 2016 гг.

Как сообщает ТАСС, срок действия предыдущего запрета в отношении Блаттера заканчивается 8 октября 2021 г., в отношении Вальке — 8 октября 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных