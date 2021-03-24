Правительство снизило цену газа для религиозных организаций на 20%

Такой порядок распространяется как на помещения, непосредственно используемые для богослужения, так и трапезные, гостиницы для паломников и другие строения, используемые для жизнедеятельности монахов и других верующих. Документ подготовлен Минэнерго в связи с поручением правительства от 12 декабря 2020 г. на основании обращения патриарха РПЦ Кирилла от 11 ноября 2019 г.