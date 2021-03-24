Правительство снизило цену газа для религиозных организаций на 20%
Правительство отнесло религиозные организации к категории потребителей «население», это позволит снизить им платежи за газ на 20%. Соответствующее постановление, принятое после обращения патриарха московского и всея Руси Кирилла, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе, который вносит изменения в «Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ», к категории «население» отныне причисляются «религиозные организации, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд».
Такой порядок распространяется как на помещения, непосредственно используемые для богослужения, так и трапезные, гостиницы для паломников и другие строения, используемые для жизнедеятельности монахов и других верующих. Документ подготовлен Минэнерго в связи с поручением правительства от 12 декабря 2020 г. на основании обращения патриарха РПЦ Кирилла от 11 ноября 2019 г.
Регулируемые цены на газ для различных категорий потребителей определяются региональными властями. В частности, в Москве и Подмосковье для промышленности цена составляет 4903 руб. за тысячу кубометров, а для населения — 3921 рубль, то есть на 20% ниже.