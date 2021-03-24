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Правительство снизило цену газа для религиозных организаций на 20%

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Правительство отнесло религиозные организации к категории потребителей «население», это позволит снизить им платежи за газ на 20%. Соответствующее постановление, принятое после обращения патриарха московского и всея Руси Кирилла, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе, который вносит изменения в «Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ», к категории «население» отныне причисляются «религиозные организации, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд».

Такой порядок распространяется как на помещения, непосредственно используемые для богослужения, так и трапезные, гостиницы для паломников и другие строения, используемые для жизнедеятельности монахов и других верующих. Документ подготовлен Минэнерго в связи с поручением правительства от 12 декабря 2020 г. на основании обращения патриарха РПЦ Кирилла от 11 ноября 2019 г.

Регулируемые цены на газ для различных категорий потребителей определяются региональными властями. В частности, в Москве и Подмосковье для промышленности цена составляет 4903 руб. за тысячу кубометров, а для населения — 3921 рубль, то есть на 20% ниже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных