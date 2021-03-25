Минздрав Канады разместил на вакцине AstraZeneca предупреждение о тромбах

Минздрав Канады разместил на этикетке вакцины от коронавируса AstraZeneca предупреждение о риске развития тромбоза после сообщений о таких случаях в Европе, говорится на сайте правительства Канады. Также министерство издало руководство для медработников и получателей вакцины о том, какие симптомы могут возникнуть после прививки.