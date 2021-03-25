Минздрав Канады разместил на вакцине AstraZeneca предупреждение о тромбах
Минздрав Канады разместил на этикетке вакцины от коронавируса AstraZeneca предупреждение о риске развития тромбоза после сообщений о таких случаях в Европе, говорится на сайте правительства Канады. Также министерство издало руководство для медработников и получателей вакцины о том, какие симптомы могут возникнуть после прививки.
«Минздрав заверяет канадцев в том, что вакцина от коронавируса AstraZeneca по-прежнему безопасна и эффективна для защиты их от COVID-19, и призывает людей пройти иммунизацию любой из вакцин COVID-19, разрешенных в Канаде», — говорится в сообщении.
Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не выявило связи между случаями тромбоза у пациентов, сделавших прививку вакциной AstraZeneca, и качеством препарата. Аналогичный вердикт вынесли специалисты Всемирной организации здравоохранения.