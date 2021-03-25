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Минздрав Канады разместил на вакцине AstraZeneca предупреждение о тромбах

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Минздрав Канады разместил на этикетке вакцины от коронавируса AstraZeneca предупреждение о риске развития тромбоза после сообщений о таких случаях в Европе, говорится на сайте правительства Канады. Также министерство издало руководство для медработников и получателей вакцины о том, какие симптомы могут возникнуть после прививки.

«Минздрав заверяет канадцев в том, что вакцина от коронавируса AstraZeneca по-прежнему безопасна и эффективна для защиты их от COVID-19, и призывает людей пройти иммунизацию любой из вакцин COVID-19, разрешенных в Канаде», — говорится в сообщении.

Ранее в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не выявило связи между случаями тромбоза у пациентов, сделавших прививку вакциной AstraZeneca, и качеством препарата. Аналогичный вердикт вынесли специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Ранее по теме: Европейский регулятор заявил о безопасности вакцины AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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