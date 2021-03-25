В Тульской области привитых от COVID-19 будут бесплатно пускать на концерты
Привитых от коронавируса будут бесплатно пускать на концерты, спектакли и спортивные матчи в Тульской области с 27 марта по 1 июня, сообщила пресс-служба правительства региона, отметив, что акция пройдет по инициативе губернатора Алексея Дюмина.
«С 27 марта в Тульской области стартует акция, благодаря которой все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на Госуслугах, смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи», — говорится в сообщении. Раздел с афишей бесплатных для посещения мероприятий начнет работать на сайте правительства с 27 марта. Чтобы принять участие в акции, необходимо пройти регистрацию. Помимо ее подтверждения на входе надо будет показать паспорт и QR-код о вакцинации.
Количество бесплатных билетов на каждое мероприятие ограничено — оно рассчитывается исходя из 50% свободных мест. После их полного заполнения регистрация на мероприятие автоматически закрывается, объяснили в правительстве. По бесплатным билетам можно пройти на любые свободные места, либо места посетителям будут указывать сотрудники учреждений на входе.
Массовая вакцинация в России началась в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.