В Тульской области привитых от COVID-19 будут бесплатно пускать на концерты

«С 27 марта в Тульской области стартует акция, благодаря которой все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на Госуслугах, смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи», — говорится в сообщении. Раздел с афишей бесплатных для посещения мероприятий начнет работать на сайте правительства с 27 марта. Чтобы принять участие в акции, необходимо пройти регистрацию. Помимо ее подтверждения на входе надо будет показать паспорт и QR-код о вакцинации.