В Мавритании задержали захватившего самолет мужчину
Мужчина, который захватил в Мавритании самолет и угрожал сжечь его, задержан, сообщило агентство Arab News со ссылкой на правительство страны.
По информации СМИ, мужчина заявил, что у него проблемы с Мавританией. Также в отчете властей сказано, что тот «притворился» гражданином США. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
Ранее говорилось, что в угнанном самолете не было пассажиров. Личность угонщика и его мотивы пока не озвучены.
Инцидент произошел ранее сегодня в международном аэропорту Нуакшот-Умтунси. Мужчина захватил самолет бразильского авиастроительного конгломерата Embraer, принадлежащий авиакомпании Mauritania Airlines. Он требовал разрешения на вылет, а также заявил, что при вмешательстве сил безопасности взорвет судно.