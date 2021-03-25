В РАН назвали недоказанными данные о 30% невосприимчивых к коронавирусу россиян

Сергеев подчеркнул, что тысячи лабораторий предлагают исследования на восприимчивость к коронавирусу. «Но чтобы это проверить, нужно смотреть, каким образом взаимодействует плазма, каким образом происходит взаимодействие с настоящим вирусом. Это не сделаешь в этих лабораториях», — объяснил он, отметив, что это можно сделать только в центрах, которым разрешено работать с настоящим вирусом, «но у нас их можно по пальцам на одной руке пересчитать».