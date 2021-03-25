В РАН назвали недоказанными данные о 30% невосприимчивых к коронавирусу россиян
Данные о том, 30% жителей России невосприимчивы к коронавирусу, не имеют под собой достаточных научных доказательств, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе круглого стола.
«Информация, что 30% невосприимчивых — она с недостатком научного подтверждения», — сказал Сергеев (цитата по ТАСС).
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью газете «Известия» предположил, что примерно треть населения любой страны невосприимчива к коронавирусу, так как имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами.
Сергеев подчеркнул, что тысячи лабораторий предлагают исследования на восприимчивость к коронавирусу. «Но чтобы это проверить, нужно смотреть, каким образом взаимодействует плазма, каким образом происходит взаимодействие с настоящим вирусом. Это не сделаешь в этих лабораториях», — объяснил он, отметив, что это можно сделать только в центрах, которым разрешено работать с настоящим вирусом, «но у нас их можно по пальцам на одной руке пересчитать».
По данным оперативного штаба на 25 марта, в России за сутки выявили 9221 новый случай коронавируса, 10 881 человек выздоровел, 393 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения и свыше 96 тыс. летальных исходов.