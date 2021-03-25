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В РАН назвали недоказанными данные о 30% невосприимчивых к коронавирусу россиян

Ведомости

Данные о том, 30% жителей России невосприимчивы к коронавирусу, не имеют под собой достаточных научных доказательств, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе круглого стола.

«Информация, что 30% невосприимчивых — она с недостатком научного подтверждения», — сказал Сергеев (цитата по ТАСС).

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью газете «Известия» предположил, что примерно треть населения любой страны невосприимчива к коронавирусу, так как имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами.

Сергеев подчеркнул, что тысячи лабораторий предлагают исследования на восприимчивость к коронавирусу. «Но чтобы это проверить, нужно смотреть, каким образом взаимодействует плазма, каким образом происходит взаимодействие с настоящим вирусом. Это не сделаешь в этих лабораториях», — объяснил он, отметив, что это можно сделать только в центрах, которым разрешено работать с настоящим вирусом, «но у нас их можно по пальцам на одной руке пересчитать».

По данным оперативного штаба на 25 марта, в России за сутки выявили 9221 новый случай коронавируса, 10 881 человек выздоровел, 393 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заражения и свыше 96 тыс. летальных исходов. 

Ранее по теме: Попова назвала долю вакцинированных с отсутствием иммунитета к коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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