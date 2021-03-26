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В Калининградской области при крушении вертолета погиб человек

Ведомости

Один человек погиб при крушении вертолета Ка-32 МЧС в Калининградской области, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«На борту находилось три человека, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован. К сожалению, один погиб», — сообщили в МЧС. Вертолет совершал учебный полет.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

По данным ведомства, среди версий катастрофы — нарушение техники безопасности и, «возможно, какое-то чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа», пишет РБК. В МЧС сообщили, что экипаж Ка-32 был опытным и имел «тысячи часов налетов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных