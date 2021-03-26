В Калининградской области при крушении вертолета погиб человек
Один человек погиб при крушении вертолета Ка-32 МЧС в Калининградской области, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«На борту находилось три человека, командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован. К сожалению, один погиб», — сообщили в МЧС. Вертолет совершал учебный полет.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.