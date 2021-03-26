В Калининградской области при крушении вертолета погиб человек

По данным ведомства, среди версий катастрофы — нарушение техники безопасности и, «возможно, какое-то чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа», пишет РБК. В МЧС сообщили, что экипаж Ка-32 был опытным и имел «тысячи часов налетов».