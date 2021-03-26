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В Кремле исключили героизацию образа Навального

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, не кажется ли ему, что все происходящее с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным ведет к его героизации в глазах общества.

«Нет, не кажется», — заявил Песков журналистам в ходе брифинга.

Сейчас Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове («ИК-2 Покров», Владимирская область). Там он должен пробыть около 2,5 лет в соответствии с решением Симоновского суда Москвы от 2 февраля. Тогда условный срок основателя ФБК по делу «Ив Роше» от 2014 г. был изменен на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Основанием для этого, по информации ведомства, является то, что Навальный более 50 раз нарушил условия испытательного срока: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Сам оппозиционер в ходе суда подобные обвинения опроверг.

Ранее, с 22 августа 2020 г. по 17 января 2021 г., основатель ФБК находился в Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». Два дня назад адвокаты Навального рассказали, что состояние его здоровья резко ухудшилось в колонии: стала болеть спина и отниматься нога. Ввиду этого жена оппозиционера Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием освободить ее супруга. В Кремле отреагировать на это обращение отказались.

Ранее по теме: В Кремле отказались реагировать на обращение жены Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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