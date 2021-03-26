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Путин рассказал о смерти бывшего коллеги от коронавируса в Латвии

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Президент России Владимир Путин рассказал о смерти бывшего коллеги от коронавируса в Латвии.

«Предложили вывезти его в Москву. Сделали все, чтобы вывезти его. Не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации, в том числе, здравоохранения», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Когда бывший коллега президента заразился коронавирусом, выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре нет магнитно-резонансного томографа. Там был только старый рентген, который не может показать реальный уровень поражения легких. Не было и необходимых лекарств, рассказал президент.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки выявили 9167 новых случаев коронавируса, 10 880 человек выздоровел, 405 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заражения и свыше 97 тыс. летальных исходов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных