Путин рассказал о смерти бывшего коллеги от коронавируса в Латвии

«Предложили вывезти его в Москву. Сделали все, чтобы вывезти его. Не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации, в том числе, здравоохранения», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».