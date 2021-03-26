Путин рассказал о смерти бывшего коллеги от коронавируса в Латвии
Президент России Владимир Путин рассказал о смерти бывшего коллеги от коронавируса в Латвии.
«Предложили вывезти его в Москву. Сделали все, чтобы вывезти его. Не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации, в том числе, здравоохранения», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Когда бывший коллега президента заразился коронавирусом, выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре нет магнитно-резонансного томографа. Там был только старый рентген, который не может показать реальный уровень поражения легких. Не было и необходимых лекарств, рассказал президент.
По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки выявили 9167 новых случаев коронавируса, 10 880 человек выздоровел, 405 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заражения и свыше 97 тыс. летальных исходов.