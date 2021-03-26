Умер художник Никита Алексеев

Алексеев — один из ветеранов искусства «московского концептуализма». Он окончил Московское академическое художественное училище, а также учился в Московском полиграфическом институте. Работал иллюстратором и оформителем книг в московских издательствах, был одним из основателей Московского архива нового искусства (МАНИ).