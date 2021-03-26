Умер художник Никита Алексеев
Российский художник Никита Алексеев умер в возрасте 68 лет, сообщил галерист Марат Гельман.
«Умер Никита», — написал Гельман на своей странице в Facebook, отметив аккаунт художника. Информацию о смерти Алексеева разместила и куратор архива музея «Гараж» Саша Обухова, уточнив, что смерть наступила сегодня, в пятницу.
Алексеев — один из ветеранов искусства «московского концептуализма». Он окончил Московское академическое художественное училище, а также учился в Московском полиграфическом институте. Работал иллюстратором и оформителем книг в московских издательствах, был одним из основателей Московского архива нового искусства (МАНИ).