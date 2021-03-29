Налоговая планирует ужесточить контроль за кассами на рынках
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин планируют ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами ФНС. Издание также ознакомилось с тезисами доклада главы ФНС Дениса Егорова, представленного на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Их подлинность подтвердил источник в правительстве.
В материалах говорится, что арендаторы и управляющие рынками компании не заинтересованы в легализации рыночной торговли и зачастую сопротивляются легализации. Это влияет на борьбу с теневым оборотом на рынках.
ФНС и Минфин предложили сократить перечень случаев, в которых на рынке может не использоваться ККТ, обязать арендаторов подтверждать наличие техники перед заключением договора аренды, обязать управляющие рынками компании постоянно проверять наличие касс у арендаторов, запретить допускать на рынок компании, деятельность которых приостановлена. Также налоговая предложила ввести «упрощенный» порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.
В ФНС изданию сообщили, что предлагаемые поправки направлены на фактическую реализацию уже существующих норм. В Минфине пояснили, что в законодательстве сегодня не прописаны четкие границы применения ККТ на розничных рынках. В итоге недобросовестные арендаторы используют размытые формулировки закона и мимикрируют под «льготные» категории, хотя не имеют права на льготы.
Согласно материалам Минпромторга, министерство в целом поддерживает создание легального поля для работы рынков. Однако, по мнению министерства, требования, уже установленные для их работы, самые «жесткие» из всех форматов торговли, усиление регулирования приведет к сокращению числа рынков. По данным Минпромторга, в России сейчас работают 911 рынков, в 6,5 раз больше.