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Налоговая планирует ужесточить контроль за кассами на рынках

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин планируют ужесточить практику применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами ФНС. Издание также ознакомилось с тезисами доклада главы ФНС Дениса Егорова, представленного на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Их подлинность подтвердил источник в правительстве.

В материалах говорится, что арендаторы и управляющие рынками компании не заинтересованы в легализации рыночной торговли и зачастую сопротивляются легализации. Это влияет на борьбу с теневым оборотом на рынках.

ФНС и Минфин предложили сократить перечень случаев, в которых на рынке может не использоваться ККТ, обязать арендаторов подтверждать наличие техники перед заключением договора аренды, обязать управляющие рынками компании постоянно проверять наличие касс у арендаторов, запретить допускать на рынок компании, деятельность которых приостановлена. Также налоговая предложила ввести «упрощенный» порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.

В ФНС изданию сообщили, что предлагаемые поправки направлены на фактическую реализацию уже существующих норм. В Минфине пояснили, что в законодательстве сегодня не прописаны четкие границы применения ККТ на розничных рынках. В итоге недобросовестные арендаторы используют размытые формулировки закона и мимикрируют под «льготные» категории, хотя не имеют права на льготы.

Согласно материалам Минпромторга, министерство в целом поддерживает создание легального поля для работы рынков. Однако, по мнению министерства, требования, уже установленные для их работы, самые «жесткие» из всех форматов торговли, усиление регулирования приведет к сокращению числа рынков. По данным Минпромторга, в России сейчас работают 911 рынков, в 6,5 раз больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных