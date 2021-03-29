Налоговая планирует ужесточить контроль за кассами на рынках

В ФНС изданию сообщили, что предлагаемые поправки направлены на фактическую реализацию уже существующих норм. В Минфине пояснили, что в законодательстве сегодня не прописаны четкие границы применения ККТ на розничных рынках. В итоге недобросовестные арендаторы используют размытые формулировки закона и мимикрируют под «льготные» категории, хотя не имеют права на льготы.