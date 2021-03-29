В России за сутки выявили 8711 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8711 человек, следует из статистики оперштаба на 29 марта. Скончались 293 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 528 543. Умерли за все время пандемии 98 033 человека.
Вчера, 28 марта, оперштаб сообщил о 9088 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 1612 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 844 пациента, скончались 49 человек. В Москве всего 1 024 163 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+697), Московская (+595), Нижегородская (+291) и Ростовская (+242) области.
За сутки в России полностью выздоровели 7280 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 146 408. Продолжают лечение 284 102.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 127 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30 млн случаев, Бразилии (свыше 12 млн), Индии (более 12 млн) и Франции (свыше 4,6 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.