В России за сутки выявили 8711 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 127 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30 млн случаев, Бразилии (свыше 12 млн), Индии (более 12 млн) и Франции (свыше 4,6 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.